19 октября 2025 в 20:03

В российском городе временно закрыли аэропорт

Аэропорт Тамбова ввел временные ограничения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Тамбова объявил о введении временных ограничений в работе, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Аэропорт Тамбов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал он.

Тем временем опасность атаки БПЛА объявлена в Воронеже. Глава региона Александр Гусев заявил, что в городе работают системы оповещения. Он также попросил местных жителей укрыться в помещении и отойти от окон.

До этого в Белгородской области БПЛА атаковали работающий в поле трактор, пострадал механизатор. Мужчине диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча, он проходит амбулаторное лечение после оказания помощи. Также в Белгороде беспилотник ударил по многоквартирному дому и пробил кровлю.

Минувшей ночью силы ПВО над российскими регионами перехватили 45 украинских беспилотников. В частности, 12 беспилотников было ликвидировано над Самарской областью, 11 — над Саратовской областью. Также по пять дронов уничтожили над Ростовской и Воронежской областями.

самолеты
Тамбов
БПЛА
Росавиация
В российском городе временно закрыли аэропорт
