25 сентября 2025 в 21:30

Во Владимире задержали подозреваемых по громкому делу о 18 пленниках

СК сообщил о задержании во Владимире подозреваемых по делу о пленении 18 человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Владимире задержаны двое подозреваемых, которых подозревают в пленении 18 человек, сообщается в Telegram-канале регионального СУ СК. По неподтвержденным сведениям, людей с 2022 года удерживали в многоквартирном доме, готовящемся под снос.

По предварительным данным, подозреваемые в период с 2022 года по настоящее время удерживали 18 лиц, прибывших из различных регионов и не имеющих устойчивых социальных связей, — сообщили в ведомстве.

В СУ СК пояснили, что подозреваемые могли покупать одежду и продукты питания для удерживаемых, которые работали на одном из предприятий города. Взамен у потерпевших отнимались заработанные деньги, которыми фигуранты могли распоряжаться по своему усмотрению. Отмечается, что общая сумма хищений составила более одного миллиона рублей.

Ранее два китайца, узбек и украинка организовали плантацию с рабами под Киевом. Они удерживали 13 граждан Узбекистана. Рабов находили за пределами Украины, а после привозили под Киев. Людей насильно удерживали и использовали в принудительном труде различного характера.

Следственный комитет
Владимир
рабы
подозреваемые
