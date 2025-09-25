Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:13

Посол России в Париже предупредил НАТО о возможной войне из-за самолетов

Посол Мешков: НАТО развяжет войну, если собьет российский самолет

Истребители Су-30 на полигоне Борисовский Истребители Су-30 на полигоне Борисовский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

НАТО спровоцирует войну, если собьет российский самолет, заявил в эфире RTL посол РФ во Франции Алексей Мешков. Дипломат напомнил, что достаточно много самолетов случайно или намеренно нарушают воздушное пространство России и их никто не сбивает.

Это будет война, а что еще можно, — подчеркнул посол.

Мешков отметил, что Европа не предоставила «ничего материального», доказывающего причастность Москвы к инцидентам с беспилотниками в Европе. По словам посла, Россия ни с кем ни во что не играет, а после неоднократных случаев обмана со стороны Запада верит только фактам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО имеют полное право сбивать российские самолеты при нарушении воздушного пространства. Глава Белого дома высказался об этом на полях юбилейной, 80-й сессии Генассамблеи ООН во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом на вопрос о том, будет ли Вашингтон оказывать странам НАТО в этом содействие, республиканец уклонился от прямого ответа.

