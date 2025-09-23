Трамп разрешил странам НАТО сбивать самолеты России

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях 80-й Генеральной Ассамблеи ООН ответил на вопрос журналистов, должны ли страны НАТО сбивать российскую авиацию в случае нарушения их воздушного пространства. По его мнению, они имеют полное право это делать.

Да, я так считаю, — цитирует его слова ТАСС.

Однако на вопрос о том, будет ли Вашингтон оказывать странам НАТО в этом содействие, республиканец уклонился от прямого ответа. Трамп заявил, что «все зависит от обстоятельств».

Глава Белого дома также отметил, что пока не знает точно, что произошло в аэропорту Копенгагена, где якобы были обнаружены беспилотные летательные аппараты неизвестной принадлежности. Он указал, что власти Дании пока сами не прояснили этот вопрос.

Ранее сообщалось, что американский лидер во время выступления в ООН упомянул Россию 10 раз. Президента РФ Владимира Путина — один раз. Глава Белого дома говорил о конфликте на Украине и призывал европейских партнеров присоединиться к санкциям США против России.

Позже Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что его почти часовое выступление на Генассамблее ООН было воспринято очень хорошо. Глава государства отметил, что для него стало честью выступить с трибуны.