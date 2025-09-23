Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 22:24

Трамп разрешил странам НАТО сбивать самолеты России

Трамп: страны НАТО имеют право сбивать авиацию РФ в своем пространстве

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях 80-й Генеральной Ассамблеи ООН ответил на вопрос журналистов, должны ли страны НАТО сбивать российскую авиацию в случае нарушения их воздушного пространства. По его мнению, они имеют полное право это делать.

Да, я так считаю,цитирует его слова ТАСС.

Однако на вопрос о том, будет ли Вашингтон оказывать странам НАТО в этом содействие, республиканец уклонился от прямого ответа. Трамп заявил, что «все зависит от обстоятельств».

Глава Белого дома также отметил, что пока не знает точно, что произошло в аэропорту Копенгагена, где якобы были обнаружены беспилотные летательные аппараты неизвестной принадлежности. Он указал, что власти Дании пока сами не прояснили этот вопрос.

Ранее сообщалось, что американский лидер во время выступления в ООН упомянул Россию 10 раз. Президента РФ Владимира Путина — один раз. Глава Белого дома говорил о конфликте на Украине и призывал европейских партнеров присоединиться к санкциям США против России.

Позже Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что его почти часовое выступление на Генассамблее ООН было воспринято очень хорошо. Глава государства отметил, что для него стало честью выступить с трибуны.

Дональд Трамп
НАТО
Россия
авиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о реакции Мелании Трамп на просьбу жены Зеленского
Макрон не дал Трампу «помечтать» о Нобелевской премии мира
Суд рассмотрит иск к Алле Пугачевой
Трамп разрешил странам НАТО сбивать самолеты России
Скорая и трактор столкнулись на Кронштадском бульваре в Москве
Трамп начал отсчет в вопросе доверия Путину
Американку депортировали с райского острова за слишком «взрослые» семинары
«Подземный десант» в деле. Как ВС РФ берут Купянск: наступление 23 сентября
Круче «Орешника»? Новый ракетный комплекс РФ может уничтожить США
В Раде указали на главное различие Запада и Украины в отношении СВО
Суд оштрафовал жительницу Урала за угрозы в адрес чиновника
Медведев предупредил США о риске прямого конфликта с Россией
Трамп спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине
В Иране раскрыли позицию по созданию ядерного оружия
Иран ответил на предложение США о переговорах
На выступлении в ГА ООН Трамп неоднократно упомянул Россию
В Венгрии ответили на требования Трампа отказаться от российской нефти
В МВД поставили точку в вопросе запрета праворульных машин в России
Гостиницы, миллиарды, ОПГ: топ судей-коррупционеров, получивших приговоры
В Новосибирском зоопарке сотрудники МЧС ликвидировали пожар
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.