20 октября 2025 в 09:07

Готовлю «Людовик» вместо шарлотки. Мой коронный десерт для гостей — все без ума от этого пирога

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мой первый опыт с этим пирогом был похож на дуэль — либо я покорю французскую кухню, либо она меня. Но оказалось, что натертое замороженное масло и ледяная вода творят чудеса с тестом. Теперь «Людовик» — мой главный аргумент в спорах о том, что мужская кулинария может быть изысканной. Особенно, когда нужно произвести впечатление на гостей чем-то более серьезным, чем магазинный торт.

Готовлю так: натираю 170 г замороженного масла в 330 г муки, вливаю 150 мл ледяной воды с лимонным соком и собираю тесто шпателем. Пока оно отдыхает в холодильнике, режу килограмм яблок слайсами, смешиваю с 100 г изюма с орехами, корицей, сахаром и крахмалом. Раскатываю тесто, выкладываю начинку горкой, защипываю края как у галеты. Смазываю яйцом и отправляю в духовку на 40 минут при 180°C. Подаю остывшим — идеально к чаю после хорошего ужина, который я тоже приготовил!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

