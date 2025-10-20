Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:47

Пьяный россиянин вынес из отделения почты странный набор

Лимонад и кофе унес рецидивист из отделения почты в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пьяный житель Санкт-Петербурга устроил дебош в почтовом отделении на Новочеркасском проспекте, сообщили в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его добычей стали не деньги, а продукты.

По данным ведомства, 60-летний хулиган сорвал пин-пады в зале, пытался обыскивать кассы, после чего похитил платежный терминал, банку кофе, две бутылки лимонада и скрылся. Его задержали спустя несколько минут. Выяснилось, что ранее мужчина был судим. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге было совершено ограбление квартиры 40-летней доцента университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Неизвестные похитили сейф с драгоценностями, общая стоимость которых оценивается почти в 2,5 млн рублей.

До этого в Санкт-Петербурге правоохранители задержали трех местных жителей по подозрению в похищении сейфа с 10 млн рублей. Само преступление было совершено на территории Московской области, где группа лиц проникла в офисное здание в Мытищах, изъяла и вскрыла сейф.

