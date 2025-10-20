Родственник «наказал» девушку после неудачной «проверки на целомудрие»

Иностранную студентку четырежды изнасиловал родственник в Ленобласти — так он «наказал» девушку, которая не прошла «проверку на целомудрие», сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Преступление произошло после свадьбы, где молодые люди познакомились.

По данным источника, мужчина настойчиво искал общения с девушкой: звонил, писал и пригласил помочь с уборкой в доме. Когда та приехала, он начал пить и предлагал алкоголь гостье. После отказа мужчина напал на нее. Насильник захотел убедиться в ее «чистоте» и несколько раз надругался над ней.

Пострадавшая сумела сбежать только утром — под предлогом похода в аптеку. Опасаясь расправы, она уехала из Петербурга к родственникам, где вместе с ними подала заявление в полицию. Сейчас подозреваемого разыскивают.

Ранее в Краснодаре задержали 25-летнего приезжего из Кемеровской области по подозрению в нападении на несовершеннолетнюю девушку. По данным МВД, мужчина уже был неоднократно судим за кражи, угон автомобиля и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.