Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 12:02

Родственник «наказал» девушку после неудачной «проверки на целомудрие»

В Ленобласти родственник четырежды изнасиловал иностранную студентку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иностранную студентку четырежды изнасиловал родственник в Ленобласти — так он «наказал» девушку, которая не прошла «проверку на целомудрие», сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Преступление произошло после свадьбы, где молодые люди познакомились.

По данным источника, мужчина настойчиво искал общения с девушкой: звонил, писал и пригласил помочь с уборкой в доме. Когда та приехала, он начал пить и предлагал алкоголь гостье. После отказа мужчина напал на нее. Насильник захотел убедиться в ее «чистоте» и несколько раз надругался над ней.

Пострадавшая сумела сбежать только утром — под предлогом похода в аптеку. Опасаясь расправы, она уехала из Петербурга к родственникам, где вместе с ними подала заявление в полицию. Сейчас подозреваемого разыскивают.

Ранее в Краснодаре задержали 25-летнего приезжего из Кемеровской области по подозрению в нападении на несовершеннолетнюю девушку. По данным МВД, мужчина уже был неоднократно судим за кражи, угон автомобиля и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

изнасилования
Санкт-Петербург
родственники
иностранцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава «Газпрома» раскрыл, что ждет Европу при холодной зиме
Части тела женщины раскидало по ЖК в российском городе
В Госдуме назвали кражу в Лувре политической пощечиной Макрону
Суд принял еще одно решение в рамках дела об убийстве Талькова
Симоньян сообщила о начале прохождения химиотерапии
Российский губернатор осудил драку школьника с учителем
Лжеполицейский открыл огонь по людям из-за шума
В ГД раскрыли, отстранение каких спортсменов могут признать незаконным
Экономист объяснила причину роста ставок по депозитам
Представитель Боярского объяснила его желание завершить театральную карьеру
В России могут дополнительно поддержать отцов-одиночек
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «донкихот»
Россиянам рассказали, в чем лучше всего хранить сбережения
Как правильно запекать тыкву в духовке: просто, быстро и очень вкусно!
В Минобороны раскрыли хищение свыше полумиллиарда рублей
В популярном среди туристов королевстве прошли массовые задержания россиян
Подготовка к ЕГЭ: что делать прямо сейчас, чтобы сдать на высокий балл
В Театре Ленсовета одним словом высказались о завершении Боярским карьеры
«Такие моменты прекрасны»: Мостовой о чудо-голе Воробьева в ворота ЦСКА
Раскрыты детали ЧП с самолетом AZAL в Пулково
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.