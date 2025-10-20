Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 14:06

«Катастрофа»: Пономарев раскритиковал ЦСКА за поражение от «Локомотива»

Пономарев: в матче с ЦСКА Батраков гулял по центру поля, как по парку Горького

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru назвал катастрофой игру армейцев в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива». Он отметил, что недопустимо полностью перекраивать оборону, как это сделал главный тренер коллектива Фабио Челестини.

Катастрофа! Челестини перекроил всю оборону: на фланги поставил [Данила] Кругового и [Милана] Гайича. Это недопустимо! Второй гол [Дмитрия Воробьева] очень странный и красивый. Но кто упустил игрока? Гайич! Как можно было дать ему подать с такого расстояния? Наклони голову, закрой все места и иди на мяч! Нельзя так играть. Второй момент — это [Алексей] Батраков. Гулял по центру поля, как по парку Горького. Почему, когда он забивал гол, никто не вышел? Где были великие игроки [Иван] Обляков и [Матвей] Кисляк? Алексей — главный распасовщик в «Локомотиве». Почему этого не понимают — непонятно, — заявил Пономарев.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал уверенную победу над ЦСКА со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.

