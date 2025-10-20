Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 13:11

«Постоянно так бьет»: игрок ЦСКА оценил гол лидера «Локомотива» в дерби

Игрок ЦСКА Круговой назвал Батракова одним из лучших футболистов России

Алексей Батраков Алексей Батраков Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Игрок ЦСКА Данил Круговой назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова одним из лучших футболистов России. По его словам, переданным Metaratings.ru, у лидера железнодорожников хорошо поставленный удар, а гол в дерби ничем не отличался от его обычных.

Батраков забил курьезный мяч в ворота ЦСКА? Я бы не назвал этот гол курьезным, у Алексея поставленный удар, он постоянно так бьет. Он хорошо попал. Батраков — один из лучших исполнителей в России, — сказал Круговой.

Он напомнил, что в нынешнем сезоне Батраков провел в РПЛ 12 матчей. При этом полузащитник отметился 10 голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что игра ЦСКА — «Локомотив» завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников, которые демонстрировали превосходство на протяжении всей встречи. Первый гол был забит на 17-й минуте Батраковым.

спорт
Россия
Локомотив
футболисты
