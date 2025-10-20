Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 14:09

Запах гари из Казахстана окутал Волгоград

Власти Волгограда объяснили запах гари пожарами в Казахстане

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Причиной запаха гари на территории Волгограда являются ландшафтные пожары, происходящие на территории Казахстана, Калмыкии и Астраханской области, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Ранее на загрязнение воздуха жаловались местные жители.

В связи с текущими погодными условиями, характеризующимися повышенной влажностью, указанный запах будет сохраняться в атмосфере на протяжении некоторого времени, — сказано в сообщении.

Тем временем стало известно, что в Московской области в ближайшие три дня, с 20 по 22 октября, ожидается первый класс пожарной опасности. Специалисты лесного хозяйства отметили, что угроза возникновения возгораний в этот период минимальна. За последние сутки в лесах Подмосковья не выявили ни одного пожара. Обстановка на зеленых территориях остается стабильной.

До этого в Пермском крае загорелась подстанция, оставив на время без света и воды город Березники. Позже глава города Алексей Казаченко заявил, что авария была устранена, а электричество подано в жилые дома и социальные учреждения. По его словам, причины технологического нарушения устанавливаются.

происшествия
пожары
Казахстан
Волгоград
