19 октября 2025 в 17:16

На Западе узнали о беспокойстве Казахстана насчет атаки ВСУ на завод

Bloomberg: Казахстан обеспокоен атакой украинских дронов на завод в Оренбурге

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Казахстан обеспокоен атакой украинских беспилотников на газоперерабатывающее предприятие в Оренбургской области, передает Bloomberg. В частности, в Минэнерго республики отметили, что нарушение приема газа может отразиться и на добыче черного золота, так как нефтегазовые проекты Казахстана и России имеют прямую связь.

Любое замедление темпов добычи на Карачаганакском месторождении окажет давление на общий уровень добычи нефти в Казахстане, — сказано в материале.

До этого сообщалось, что оренбургский газоперерабатывающий завод временно прекратил прием сырья с казахстанского месторождения Карачаганак после атаки БПЛА. По данным Минэнерго, из-за атаки беспилотника на предприятии частично пострадала инфраструктура.

Накануне, 18 октября, пресс-служба российского Минобороны сообщила, что шесть снарядов HIMARS, четыре авиабомбы и 140 украинских дронов были сбиты силами ПВО за прошедшие сутки в зоне проведения СВО. Российские войска поразили центр подготовки операторов дронов Главного управления разведки Украины. Удары также были нанесены по радиолокационной станции ПВО и предприятиям, работающим на нужды военно-промышленного комплекса противника.

Казахстан
ВСУ
заводы
Оренбург
