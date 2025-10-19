На Западе узнали о беспокойстве Казахстана насчет атаки ВСУ на завод

Казахстан обеспокоен атакой украинских беспилотников на газоперерабатывающее предприятие в Оренбургской области, передает Bloomberg. В частности, в Минэнерго республики отметили, что нарушение приема газа может отразиться и на добыче черного золота, так как нефтегазовые проекты Казахстана и России имеют прямую связь.

Любое замедление темпов добычи на Карачаганакском месторождении окажет давление на общий уровень добычи нефти в Казахстане, — сказано в материале.

До этого сообщалось, что оренбургский газоперерабатывающий завод временно прекратил прием сырья с казахстанского месторождения Карачаганак после атаки БПЛА. По данным Минэнерго, из-за атаки беспилотника на предприятии частично пострадала инфраструктура.

Накануне, 18 октября, пресс-служба российского Минобороны сообщила, что шесть снарядов HIMARS, четыре авиабомбы и 140 украинских дронов были сбиты силами ПВО за прошедшие сутки в зоне проведения СВО. Российские войска поразили центр подготовки операторов дронов Главного управления разведки Украины. Удары также были нанесены по радиолокационной станции ПВО и предприятиям, работающим на нужды военно-промышленного комплекса противника.