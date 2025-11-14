Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 12:51

В Казахстане после атаки ВСУ выступили с важным заявлением

Минэнерго Казахстана: отгрузка нефти через Новороссийск после атаки продолжается

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Казахстан продолжает осуществлять экспортные поставки нефти через порт Новороссийска в стандартном режиме, несмотря на произошедшую ночную атаку беспилотников ВСУ, заявила представитель Министерства энергетики РК Асель Серикпаева. Экспортные операции ведутся через нефтебазу перевалочного комплекса «Шесхарис», передает Tengrinews.

Ведомство находится на связи с компанией «Транснефть» для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле, — добавила Серикпаева.

Ранее мэр города Андрей Кравченко говорил, что в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск повреждены резервуар и причал «Черномортранснефти». По его информации, обломки дронов также повредили нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис». Вместе с этим пострадало одно гражданское судно в порту, где три члена экипажа получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение.

До этого аналитик Золтан Кошкович отмечал, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского о срыве поставок российской нефти в Венгрию являются проявлением отчаяния. Он также констатировал полное прекращение выработки электроэнергии на Украине.

