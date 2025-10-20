Стало известно о пожарной обстановке в Московской области Комлесхоз Подмосковья: в регионе ожидается первый класс пожарной опасности

В Московской области в ближайшие три дня, с 20 по 22 октября, ожидается первый класс пожарной опасности, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на комитет лесного хозяйства региона. Специалисты отметили, что угроза возникновения возгораний в этот период минимальна.

Как уточнили в Комлесхозе, за последние сутки в лесах Подмосковья не выявили ни одного пожара. Обстановка на зеленых территориях остается стабильной.

Специалисты отметили, что в ближайшие дни будет преимущественно пасмурная погода. Днем температура воздуха ожидается в пределах от трех до семи градусов. В ночное время суток на отдельных участках Подмосковья возможны заморозки до минус одного градуса.

