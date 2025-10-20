Главу упраздненного управления АП освободили от должности Путин освободил от должности главу управления по связям с зарубежными странами

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о снятии с поста начальника управления администрации президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова, указано на официальном портале правовых актов. Данное ведомство было упразднено еще летом текущего года.

Освободить Маслова Игоря Венидиктовича от должности начальника управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, — сказано в документе.

Напомним, что в конце августа было принято решение о полном упразднении данного управления администрации президента, а также структуры по приграничному сотрудничеству. Эти ведомства ранее курировали взаимодействие со странами бывшего СССР под руководством экс-замглавы АП Дмитрия Козака.

