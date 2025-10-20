Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 11:50

Главу упраздненного управления АП освободили от должности

Путин освободил от должности главу управления по связям с зарубежными странами

Игорь Маслов Игорь Маслов Фото: parliamentrso.org

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о снятии с поста начальника управления администрации президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова, указано на официальном портале правовых актов. Данное ведомство было упразднено еще летом текущего года.

Освободить Маслова Игоря Венидиктовича от должности начальника управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, — сказано в документе.

Напомним, что в конце августа было принято решение о полном упразднении данного управления администрации президента, а также структуры по приграничному сотрудничеству. Эти ведомства ранее курировали взаимодействие со странами бывшего СССР под руководством экс-замглавы АП Дмитрия Козака.

Ранее Совет судей России единогласным решением отправил в отставку председателя Виктора Момотова, который занимал эту должность с 2016 года. Решение было принято на основании письменного заявления экс-судьи, сам он при этом не присутствовал.

Прежде сообщалось, что в сети отелей Marton, которая фигурирует в деле Момотова, несовершеннолетние привлекались к занятию проституцией. По словам прокурора, этой версии есть подтверждение, которое он попросил приобщить к материалам дела.

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

