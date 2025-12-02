В Кремле заявили о консенсусе по экономической политике Путин: в руководстве России нет разногласий по экономической политике

Внутри российских властей достигнут полный консенсус по вопросам экономической политики, заявил на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» президент России Владимир Путин. Он добавил, что власти работают в тесном контакте с бизнесом и регионами.

У нас полный консенсус в проведении нашей экономической политики. И между правительством, администрацией [президента], Центральным банком, — сказал глава государства.

Ранее предприниматель Олеся Шевцова заявила, что IT-сектор стал одним из ключевых и важных драйверов роста экономики России. Она отметила, что развитию этой отрасли способствует повышенный спрос на цифровые решения и отечественное ПО после ухода ряда иностранных компаний. По ее мнению, перспективы развития IT-сектора зависят не только от состояния экономики, но и от сохранения господдержки, а также темпов консолидации рынка.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вклад IT-индустрии в ВВП России за последние пять лет почти удвоился и достиг 2,4%. Только за первую половину 2025 года сегмент разработки программного обеспечения продемонстрировал рост на треть.