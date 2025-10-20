Самая дешевая и самая простая: селедочная намазка из 4 ингредиентов — очень вкусная, съедается тоннами

Эта простая намазка из сельди — настоящий хит среди домашних закусок! Всего несколько привычных ингредиентов, а результат — как в хорошем ресторане. Нежная, пикантная и очень ароматная, она идеально подходит для праздничного стола или быстрого перекуса. Подайте ее на хрустящем хлебце или тосте — и гости точно попросят добавки!

Возьмите 200 г соленой сельди, два вареных яйца, половинку луковицы, по столовой ложке оливкового и 50 г сливочного масла. Добавьте чайную ложку уксуса, немного соли и молотого перца. Все ингредиенты измельчите в блендере до гладкой однородной массы. Если любите поострее — добавьте немного чеснока. Получится кремовая намазка с нежным вкусом и легкой солоноватой ноткой.

Готовую смесь переложите в небольшую миску и уберите в холодильник хотя бы на полчаса — так вкус станет еще насыщеннее. Подавайте на поджаренном хлебе или батоне, украсьте кружочком свежего огурца или посыпьте зеленью. Эта закуска всегда исчезает первой со стола — попробуйте, и поймете почему!

