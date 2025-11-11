Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 10:00

Копеечная намазка из сала — вкуснятина к борщу, супу или просто на поджаристый хлеб. Вы точно выбросите все химозные паштеты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Копеечная намазка из сала — вкуснятина к борщу, супу или просто на поджаристый хлеб. Вы точно выбросите все химозные паштеты. Знаете ли вы, что обычное сало — это целый кладезь полезных веществ? В нем есть и редкий витамин F, и ценнейший селен, и жирные кислоты, которые укрепляют иммунитет и согревают в холода. А стоит эта витаминная бомба совсем копейки, особенно если сравнивать с покупными паштетами.

Для своей чудо-намазки я беру 400 граммов свежего сала — лучше с небольшой прослойкой мяса, оно более ароматное. Обязательно добавляю целую головку чеснока, ведь он не только для вкуса, но и как природный антисептик. Один острый перчик чили отлично прогревает организм, а пучок свежего укропа насыщает витаминами. Все это перекручиваю через мясорубку, солю примерно чайной ложкой соли, добавляю половину чайной ложки черного перца и тщательно вымешиваю. Храню в холодильнике в стеклянной баночке до 7 дней, но у нас эта полезная вкусность никогда не залеживается. Намажьте ее на поджаристый хлебец — и вы получите не только удовольствие, но и настоящую витаминную поддержку для всей семьи!

Ранее мы готовили майонезную вкуснятину «Куриная шубка». Хитовый салат гости сметают первым.

