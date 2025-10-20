Стало известно о призыве республиканцев к Зеленскому до визита в США

Стало известно о призыве республиканцев к Зеленскому до визита в США Politico: республиканцы предлагали Зеленскому отменить поездку в США

Представители Республиканской партии предлагали украинскому президенту Владимиру Зеленскому отменить поездку в США, сообщила газета Politico. Они предупреждали о несвоевременности визита из-за шатдауна в Соединенных Штатах.

Республиканцы призывали Зеленского отменить поездку, утверждая, что она была несвоевременной, — говорится в сообщении.

Как отметили республиканцы, встреча Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа прошла неплохо. Политики добавили, что Вашингтон больше сосредоточен на Ближнем Востоке, а украинцам не стоит придавать огромного значения поставкам крылатых ракет Tomahawk.

Ранее Трамп отверг информацию о том, что на встрече с Зеленским обсуждалась возможность передачи России части территории Донбасса. В то же время сообщалось, что встреча президентов США и Украины в Белом доме прошла напряженно. Трамп повышал голос и сбрасывал карты боевых действий.

Сам президент США отметил теплую и дружескую атмосферу встречи с Зеленским, подчеркнув необходимость мирного урегулирования конфликта с Россией. Он призвал достичь соглашения.