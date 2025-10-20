Зарезавшему двух бездомных подростку вынесли приговор

Напавшего на двух бездомных, спавших на аллее в центре Екатеринбурга, Никиту Манаенкова приговорили к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, передает пресс-служба судов Свердловской области. Фигурант избил их и ранил ножом весной. Один из пострадавших скончался в больнице, второго спасли врачи.

Ему назначено наказание в виде 17 лет колонии строго режима с ограничением свободы на срок два года. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего в размере 1 млн рублей. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами, — сказано в сообщении.

В день нападения парень был пьян и возвращался из бара. Осужденный признал свою вину частично, он заявил, что не хотел никого убивать. Но, как сказал прокурор, из-за количества нанесенных ударов и их интенсивности установлен умысел именно в причинении смерти.

