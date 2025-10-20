Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 07:46

С эти рецептом забыла, как готовить шарлотку: воздушный пирог-суфле на яблочной подушке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно нежный воздушный пирог-суфле на яблочной подушке. С этим рецептом забыла, как готовить шарлотку! Он сразу становится любимым лакомством всей семьи.

Вкус пирога волшебный: нежные печеные яблоки с корицей создают сладкую фруктовую основу, а воздушное суфле тает во рту, напоминая облако. Контраст теплой яблочной начинки и нежного крема создает неповторимую гармонию.

Рецепт: для основы нарежьте 3–4 яблока тонкими дольками, выложите в форму и посыпьте 2 ст. л. сахара с щепоткой корицы. Для суфле отделите 3 белка от желтков, белки взбейте с 100 г сахара в устойчивую пену, добавьте 1 ч. л. лимонного сока. Желтки смешайте с 50 г муки и 100 мл молока, затем аккуратно соедините с белковой массой. Выложите крем на яблоки и выпекайте при 170 °C 25–30 минут до золотистой корочки.

Этот пирог особенно хорош слегка остывшим, когда вкусы идеально сочетаются друг с другом. Подавайте его с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками для полного наслаждения!

Ранее стало известно, как приготовить торт из крекеров-рыбок: для него даже миксер не нужен — готовится из трех ингредиентов без выпечки.

Читайте также
Хрустящие трубочки с яблочной начинкой: готовим на сковороде без вафельницы
Общество
Хрустящие трубочки с яблочной начинкой: готовим на сковороде без вафельницы
Превратила творог и яблоки в нежные шарики! Проще рецепта не найти — всего 6 ингредиентов!
Общество
Превратила творог и яблоки в нежные шарики! Проще рецепта не найти — всего 6 ингредиентов!
Яблочное суфле: нежность, которую нельзя пропустить. Секрет десерта без муки и масла
Общество
Яблочное суфле: нежность, которую нельзя пропустить. Секрет десерта без муки и масла
Нежное и воздушное суфле бубертс. Этот десерт подают в ресторанчиках Риги. Едим со сметаной или ягодным вареньем
Общество
Нежное и воздушное суфле бубертс. Этот десерт подают в ресторанчиках Риги. Едим со сметаной или ягодным вареньем
Пирог как у хоббитов: сытно, ароматно и по-домашнему — готовим шедевр из Средиземья за час
Общество
Пирог как у хоббитов: сытно, ароматно и по-домашнему — готовим шедевр из Средиземья за час
рецепты
яблоки
суфле
пироги
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тот же преступный след»: Захарова раскрыла, кто «крышует» Зеленского
Суд обязал Светлицкую отдать шкатулку с бриллиантами, сапфирамми и золотом
Трамп высказал свое отношение к территориальным уступкам от Украины
Нераскрытые тайны: самые громкие похищения произведений искусства
Кортеж вице-президента США попал под огонь
Экс-канцлер ФРГ рассказал о впечатлениях от разговоров с Владимиром Путиным
Адвокат назвал пять видов контента в телефоне, за которые грозит тюрьма
Шойгу объяснил, когда человек проживает скучную жизнь
В Афганистане могут начать принимать карты «Мир»
«На дистанционном управлении»: Захарова раскрыла роль Зеленского в ЕС
Россиянам рассказали, как изменятся цены на путевки до конца 2025 года
Появились кадры выкатившегося за пределы взлетной полосы самолета AZAL
Как правильно замесить цемент: секреты идеальных пропорций
Губернатор привел подробности удара ВСУ по российскому региону
Лучший рыбный ужин! Сочный, нежный и очень вкусный судак в духовке
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче против «Ванкувер Кэнакс»
В AZAL раскрыли детали аварийной посадки рейса из Санкт-Петербурга в Баку
В Ульяновской области предотвратили атаку на подстанцию
Сборная Марокко выиграла молодежный чемпионат мира
«Врата ада» для ВСУ и успехи под Херсоном: новости СВО на утро 20 октября
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.