С эти рецептом забыла, как готовить шарлотку: воздушный пирог-суфле на яблочной подушке

С эти рецептом забыла, как готовить шарлотку: воздушный пирог-суфле на яблочной подушке

Приготовьте невероятно нежный воздушный пирог-суфле на яблочной подушке. С этим рецептом забыла, как готовить шарлотку! Он сразу становится любимым лакомством всей семьи.

Вкус пирога волшебный: нежные печеные яблоки с корицей создают сладкую фруктовую основу, а воздушное суфле тает во рту, напоминая облако. Контраст теплой яблочной начинки и нежного крема создает неповторимую гармонию.

Рецепт: для основы нарежьте 3–4 яблока тонкими дольками, выложите в форму и посыпьте 2 ст. л. сахара с щепоткой корицы. Для суфле отделите 3 белка от желтков, белки взбейте с 100 г сахара в устойчивую пену, добавьте 1 ч. л. лимонного сока. Желтки смешайте с 50 г муки и 100 мл молока, затем аккуратно соедините с белковой массой. Выложите крем на яблоки и выпекайте при 170 °C 25–30 минут до золотистой корочки.

Этот пирог особенно хорош слегка остывшим, когда вкусы идеально сочетаются друг с другом. Подавайте его с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками для полного наслаждения!

Ранее стало известно, как приготовить торт из крекеров-рыбок: для него даже миксер не нужен — готовится из трех ингредиентов без выпечки.