Изысканный ужин из привычных блюд: обалденная замена панировочных сухарей в куриных котлетах

Знаменитый ресторанный критик Нигелла Лоусон открыла секрет приготовления идеальных куриных котлет. Эксперт рассказала, как добиться хрустящей корочки.

Вместо обычных панировочных сухарей она использует кукурузные хлопья, которые создают неповторимую хрустящую золотистую корочку.

Для приготовления филе маринуется в смеси горчицы, чеснока, корицы и яйца. Затем обваливается в измельченных хлопьях с паприкой.

После 5–10 минут подсушивания котлеты обжариваются по три минуты с каждой стороны. Блюдо подается с зеленью и лимоном. Метод идеален для безглютеновой диеты, хотя стоит проверить состав ингредиентов.

