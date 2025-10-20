В Госдуме рассказали, как поддержат женщин в декретном отпуске

В Госдуме рассказали, как поддержат женщин в декретном отпуске Депутат Бессараб: женщинам будет выгодно находиться в декретном отпуске

В Госдуме готовится к окончательному чтению законопроект о многодетных семьях, благодаря которому женщинам будет выгодно рожать и находиться в декретном отпуске, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, переданным «Парламентской газетой», пенсия им будет начисляться, как работающим.

Для начисления пенсии достаточно будет того, чтобы до первого декрета женщина хоть сколько-то отработала, — заявила депутат.

Она напомнила, что при уходе за первенцем женщина получает 1,8 пенсионных балла, за второго ребенка — вдвое больше, то есть 3,6 балла, а при воспитании третьего и четвертого малыша начисляется максимальная сумма — по 5,4 балла за каждого. Сегодня при средней зарплате можно заработать примерно 4,3 балла.

Так что работать мамой выгодно, чтобы в будущем получать неплохую пенсию, — резюмировала депутат.

Бессараб ранее заявила, что с 2026 года в России планируется увеличение страховых пенсий, включая выплаты по старости. По ее словам, пенсии вырастут на 7,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий достигнет 27,1 тысячи рублей.