16 октября 2025 в 10:51

«Не надо ввергать в нищету»: депутат о скандальной идее улучшить демографию

Депутат Бессараб: демографический кризис не решится, если вогнать людей в нищету

Светлана Бессараб Светлана Бессараб Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Демографический кризис нельзя решить, вогнав людей в нищету, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так она отреагировала на высказывание парламентария Олега Матвейчева, который увидел связь высокого достатка с низкой рождаемостью. По ее мнению, корректные меры поддержки, а не снижение уровня жизни, способствуют улучшению демографической ситуации в стране.

Я не согласна с высказыванием [депутата Матвейчева]. Не надо всех ввергать в нищету — люди не начнут рожать. Это [зависит] от уровня развития общества. Мы не одни такие, это беда не только России. Причем РФ по сравнению с другими странами, взять ту же самую Японию, еще неплохо выглядит. Поэтому я не думаю, что коллега имел в виду буквально то, что он сказал. Просто недоговорил, видимо. Надеюсь на это. Нужно развивать семьи и помогать им. Детский бюджет на ближайшие три года составляет 10 трлн рублей, — пояснила Бессараб.

Она отметила, что в настоящее время ключевым фактором для принятия решения о рождении детей является финансовое благополучие семьи, особенно в крупных городах. По словам депутата, высокие затраты на жилье и длительные ипотечные обязательства заставляют многие пары концентрироваться на материальном благосостоянии и откладывать рождение детей.

Деревенский быт еще в начале прошлого века объективно требовал большего состава семьи, чтобы обрабатывать большие наделы. Сейчас в этом нет необходимости. А если говорить именно о благосостоянии, то сегодня люди в мегаполисах рожают меньше. Допустим, в селе вы покупаете дом — вам это проще сделать, [чем приобрести квартиру], или он достается от родителей. В мегаполисе люди ограничены в средствах, и длительные выплаты ипотеки обязывают в какой-то степени сконцентрироваться именно на достижении цели благосостояния семьи. Поэтому многие часто ограничивают себя в деторождении, — резюмировала Бессараб.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что крепкая семья как основа демографического благополучия страны возможна лишь при духовной близости супругов, тогда как браки по расчету являются тупиковой моделью. По его словам, союзы, основанные на меркантильных интересах, представляют собой завуалированную форму содержанства.

демография
Россия
семьи
Светлана Бессараб
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
