Доцент выделил топ-6 цифровых компетенций для молодежи

Создание цифрового контента является ключевым навыком для современной молодежи, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, это поможет гражданам успешно конкурировать за высокооплачиваемую работу.

Цифровые компетенции для современной молодежи — это набор навыков, критически важных для учебы, карьеры и полноценной жизни. Их можно разделить на несколько ключевых блоков. Во-первых, это создание цифрового контента, благодаря которому потребитель информации превращается в создателя. В число навыков входят умение создавать простую графику, понимание основ контент-стратегии, аудитории и визуального оформления, умение работать с конструкторами сайтов. Это ценится в самых разных сферах, не только в IT, — отметил Щербаченко.

Он пояснил, что базовые цифровые навыки — основа для дальнейшего развития. По его словам, важно понимать, как работают компьютеры, смартфоны, операционные системы и офисные приложения, а также уметь искать и оценивать информацию. Эксперт указал, что особое внимание уделяется информационной безопасности и цифровой гигиене, а именно навыкам создания надежных паролей, распознавания фишинга и защиты данных.

Навыки коммуникации и сотрудничества в цифровой среде необходимы для учебы, работы и социальной жизни. В этом случае стоит четко и грамотно излагать мысли в электронной почте, мессенджерах, а также уметь взаимодействовать с онлайн-сервисами. Кроме того, крайне ценно уметь работать с данными: понимать основы анализа, владеть Excel на базовом уровне и визуализировать информацию. Как итог, навык, который востребован уже сейчас, — креативное и технологическое мышление. Полезно понимать, как работает ИИ, взаимодействовать с технологическими трендами и решать проблемы с помощью технологий, — добавил Щербаченко.

