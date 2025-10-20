Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 12:25

Доцент выделил топ-6 цифровых компетенций для молодежи

Доцент Щербаченко назвал создание цифрового контента важным навыком для молодежи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создание цифрового контента является ключевым навыком для современной молодежи, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, это поможет гражданам успешно конкурировать за высокооплачиваемую работу.

Цифровые компетенции для современной молодежи — это набор навыков, критически важных для учебы, карьеры и полноценной жизни. Их можно разделить на несколько ключевых блоков. Во-первых, это создание цифрового контента, благодаря которому потребитель информации превращается в создателя. В число навыков входят умение создавать простую графику, понимание основ контент-стратегии, аудитории и визуального оформления, умение работать с конструкторами сайтов. Это ценится в самых разных сферах, не только в IT, — отметил Щербаченко.

Он пояснил, что базовые цифровые навыки — основа для дальнейшего развития. По его словам, важно понимать, как работают компьютеры, смартфоны, операционные системы и офисные приложения, а также уметь искать и оценивать информацию. Эксперт указал, что особое внимание уделяется информационной безопасности и цифровой гигиене, а именно навыкам создания надежных паролей, распознавания фишинга и защиты данных.

Навыки коммуникации и сотрудничества в цифровой среде необходимы для учебы, работы и социальной жизни. В этом случае стоит четко и грамотно излагать мысли в электронной почте, мессенджерах, а также уметь взаимодействовать с онлайн-сервисами. Кроме того, крайне ценно уметь работать с данными: понимать основы анализа, владеть Excel на базовом уровне и визуализировать информацию. Как итог, навык, который востребован уже сейчас, — креативное и технологическое мышление. Полезно понимать, как работает ИИ, взаимодействовать с технологическими трендами и решать проблемы с помощью технологий, — добавил Щербаченко.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что сотрудники поколения Z часто увольняются из-за отсутствия признания их достижений со стороны руководства. По его словам, зумеры особенно нуждаются в оперативной обратной связи и возможностях для профессионального роста.

Читайте также
В российской школе у сотрудников и детей нашли норовирус
Регионы
В российской школе у сотрудников и детей нашли норовирус
В РЖД объяснили решение о сокращении управленческого персонала
Россия
В РЖД объяснили решение о сокращении управленческого персонала
Подготовка к ЕГЭ: что делать прямо сейчас, чтобы сдать на высокий балл
Семья и жизнь
Подготовка к ЕГЭ: что делать прямо сейчас, чтобы сдать на высокий балл
Никакой желтизны, а только сияние: как за 15 минут очистить ванну без химии — бабушкин секрет из двух ингредиентов
Общество
Никакой желтизны, а только сияние: как за 15 минут очистить ванну без химии — бабушкин секрет из двух ингредиентов
В популярном среди туристов королевстве прошли массовые задержания россиян
Азия
В популярном среди туристов королевстве прошли массовые задержания россиян
сотрудники
советы
россияне
зумеры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпосланник Трампа объяснил, почему мирные договоры входят в моду
Инфекционист назвала смертельную опасность сальмонеллеза
Глава «Газпрома» раскрыл, что ждет Европу при холодной зиме
Части тела женщины раскидало по ЖК в российском городе
В Госдуме назвали кражу в Лувре политической пощечиной Макрону
Суд принял еще одно решение в рамках дела об убийстве Талькова
Симоньян сообщила о начале прохождения химиотерапии
Российский губернатор осудил драку школьника с учителем
Лжеполицейский открыл огонь по людям из-за шума
В ГД раскрыли, отстранение каких спортсменов могут признать незаконным
Экономист объяснила причину роста ставок по депозитам
Представитель Боярского объяснила его желание завершить театральную карьеру
В России могут дополнительно поддержать отцов-одиночек
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «донкихот»
Россиянам рассказали, в чем лучше всего хранить сбережения
Как правильно запекать тыкву в духовке: просто, быстро и очень вкусно!
В Минобороны раскрыли хищение свыше полумиллиарда рублей
В популярном среди туристов королевстве прошли массовые задержания россиян
Подготовка к ЕГЭ: что делать прямо сейчас, чтобы сдать на высокий балл
В Театре Ленсовета одним словом высказались о завершении Боярским карьеры
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.