Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 14:00

«Не готовы терпеть»: HR-эксперт назвал причину частых увольнений зумеров

HR-эксперт Мурадян: недостаток признания подталкивает зумеров к увольнению

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники поколения Z часто покидают рабочие места из-за системного отсутствия признания их заслуг со стороны руководства, заявил NEWS.ru HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян. По его словам, зумеры остро нуждаются в немедленной обратной связи, а также возможности развития.

Зумеры часто увольняются по причинам, которые связаны не столько с нежеланием работать, сколько с особенностями их ценностей, мотивации и восприятия. Основные причины их ухода с рабочего месста — это отсутствие карьерного роста, недостаток признания, отсутствие гибкости в графике и токсичная корпоративная культура. Они стремятся работать в среде, где их усилия ценят, есть быстрая обратная связь и возможность развития. Они не готовы терпеть токсичную атмосферу, работать ради денег, если задачи не приносят удовлетворения и трудиться в жестких условиях с обязательными дедлайнами и обязательствами, — пояснил Мурадян.

Ранее клинический психолог Елизавета Куликова заявила, что поколение зумеров перестало считать плохим отсутствие романтических отношений. По ее словам, молодые люди менее заинтересованы в сексе, так как увидели много преимуществ в концепции «жить для себя» без обязательств.

зумеры
работа
увольнения
деньги
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ превратили покупку самогона в тройное убийство
Сожитель до смерти избил беременную героиню «Мужского и женского»
Расстрел за водку, магнитные мины, шпионка в ДНР: ВСУ атакуют РФ 15 октября
Десерт из ягод лучше варенья — готовим белорусскую кулагу
Малыш скончался на глазах у родителей из-за нескольких глотков чая
Экономист дала прогноз по инфляции в ноябре
Захарова обозначила Баку позицию по арестованным россиянам
Президент футбольного клуба «Ростов» ушел в отставку
VK CXhub выяснил, как российские компании работают с данными для маркетинга
«Энергия мысли»: Цивилев раскрыл, какие задачи стоят перед энергетикой РФ
Нецензурно уволенный самарский чиновник вышел на связь
«Не готовы терпеть»: HR-эксперт назвал причину частых увольнений зумеров
Юрист раскрыл, как Жидков может ответить на оскорбление Федорищева
Стало известно, чем занимается сын обвиняемого в растрате ректора СПбГУП
В Госдуме раскрыли, как изменятся цены на продукты после повышения НДС
Астроном раскрыл последствия столкновения Земли с солнечным протуберанцем
Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве
Назван самый продаваемый люксовый автомобиль в России
Комик-иноагент не смог обжаловать штраф из-за одной ошибки адвоката
Автоэксперт рассказал, почему зимние шины стоят дороже летних
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.