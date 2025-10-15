«Не готовы терпеть»: HR-эксперт назвал причину частых увольнений зумеров

Сотрудники поколения Z часто покидают рабочие места из-за системного отсутствия признания их заслуг со стороны руководства, заявил NEWS.ru HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян. По его словам, зумеры остро нуждаются в немедленной обратной связи, а также возможности развития.

Зумеры часто увольняются по причинам, которые связаны не столько с нежеланием работать, сколько с особенностями их ценностей, мотивации и восприятия. Основные причины их ухода с рабочего месста — это отсутствие карьерного роста, недостаток признания, отсутствие гибкости в графике и токсичная корпоративная культура. Они стремятся работать в среде, где их усилия ценят, есть быстрая обратная связь и возможность развития. Они не готовы терпеть токсичную атмосферу, работать ради денег, если задачи не приносят удовлетворения и трудиться в жестких условиях с обязательными дедлайнами и обязательствами, — пояснил Мурадян.

