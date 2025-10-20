В Госдуме заступились за Роднину после ее слов о пенсиях Депутат Бессараб: Роднина не имела ничего плохого в своем высказывании о пенсиях

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина не имела ничего плохого, говоря о том, что россиянам лучше пораньше задумываться о своей пенсии и «прекратить на кого-либо рассчитывать», заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее мнению, дополнительная подушка безопасности в дополнение к обязательному пенсионному страхованию ничем не повредит.

Помимо обязательного пенсионного страхования дополнительная подушка безопасности ничем не повредит. Самозанятые, а их порядка 10 млн сейчас, не формируют в большинстве своем пенсионные взносы даже по обязательному пенсионному страхованию, а значит, могут рассчитывать в дальнейшем только на социальную пенсию. Она при этом наступает на пять лет позже общеустановленного возраста. Поэтому сегодня было бы неплохо подумать о себе, и есть пенсионные инструменты добровольного страхования, государство софинансирует в размере 360 тыс. рублей, — сказала Бессараб.

Ранее Роднина заявила, что удивлена бурному общественному резонансу на ее высказывания о пенсионных выплатах. По ее словам, такая реакция связана с отсутствием других значимых событий.