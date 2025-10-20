Более 600 дилерских центров закрылись в России за девять месяцев 2025 года

Более 600 дилерских центров закрылись в России за девять месяцев 2025 года

Не менее 638 дилерских центров закрылось в РФ с января по сентябрь 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю». При этом за этот же период в стране открыли 513 таких шоурумов.

Отмечается, что в настоящее время в России работают 4036 дилерских центров. В исследовании добавили, что наиболее активный процесс переформатирования происходит в сегменте китайских марок автомобилей.

При этом больше всего центров в РФ открыла компания Solaris: число ее шоурумов выросло до 130. Следом за ней идут KGM и Li Auto.

Ранее сообщалось, что отечественные автовладельцы столкнулись с системной проблемой при эксплуатации китайских автомобилей — отсутствием развитой системы сервисного обслуживания и ремонта. Как отмечают эксперты, производители из КНР исторически не уделяли достаточного внимания постпродажному сопровождению техники, что особенно остро проявилось на российском рынке.

До этого стало известно, что спрос на автомобили из-за рубежа резко вырос на 300%. Россияне активно скупают последние доступные иномарки в Японии, Южной Корее и Германии, а на паромы и растаможки фиксируются огромные очереди.