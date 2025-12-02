В Porsche подтвердили проблемы с запуском двигателя у авто в России

Российские владельцы автомобилей Porsche действительно столкнулись со сбоями при запуске двигателя, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Порше Руссланд». Число таких обращений заметно выросло.

ООО «Порше Руссланд» сообщает, что в последние дни наблюдается незначительное увеличение количества обращений владельцев автомобилей Porsche в официальные дилерские центры в связи с проблемами, связанными с запуском двигателя, — заявили в компании.

Предварительная проверка показала, что неисправности не связаны с конструкцией самих машин. Сбой касается системы запуска и фиксируется лишь у части владельцев, использующих автомобили уже длительное время.

Ранее сообщалось, что сотни автомобилей Porsche по всей России оказались обездвижены из-за массового сбоя, который дилеры объясняют проблемами связи или неполадками в работе заводской сигнализации. В качестве временного решения некоторые автовладельцы предлагают отключать аккумулятор на 10 часов, однако многим уже пришлось обращаться к эвакуаторам и отправлять машины в сервисные центры.