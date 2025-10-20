Волчанск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 октября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 20 октября? Что происходит у Алексеевки, Дорожного, Дроновки, Заречного, Ивановки, Купянска, Константиновки, Малиновки, Мирнограда, Никаноровки, Новониколаевки, Полтавки, Плещеевки, Покровска, Предтечино, Родинского, Северска, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении продолжается наступление ВС РФ. Также, по информации военкоров, есть успехи в Охотничьем к северо-востоку от Полтавки.

«Войска РФ продвигаются в районе Новониколаевки и Малиновки. На Покровском направлении ВС РФ наступают вдоль железной дороги в районе Молодецкого. Есть продвижения в Мирнограде, бои идут в микрорайоне Молодежный. На Добропольском участке ВС РФ наступают в районе Никаноровки и Ивановки. Есть успехи в поселке Новый Донбасс. На восточном фланге выступа противник контратакует у Владимировки, войска РФ оказывают давление на позиции ВСУ у Шахово. На Константиновском направлении продолжается наступление ВС РФ в районе Плещеевки и Александро-Шультино. В Константиновке идут бои в городской застройке. На Краснолиманском направлении войска РФ расширяют зону контроля в районе Ямполя. Идут бои у Заречного и в центре Дробышево. Харьковский фронт. На Купянском участке ВС РФ пытаются обойти Купянск с запада и северо-запада вдоль дороги Чугуев — Купянск. На Волчанском участке ВС РФ расширяют зону контроля в районе Тихого, а также на левом берегу реки Волчья», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ продвигаются на левом берегу реки Волчья в Волчанске, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Продолжается штурм Купянска. За сутки с направления расходились кадры ударов наших FPV по технике противника, ответственной за подвоз живой силы и припасов. С Краснолиманского направления наши войска ведут активные действия западнее Мирного и Заречного, а также в лесу между Заречным и Ямполем. Враг постепенно вынужден признавать утрату территорий. Наши передовые штурмовые подразделения ведут тяжелые бои в Мирнограде. На востоке Запорожской области группировка войск „Восток“ взяла Полтавку. Формируется направление на Гуляйполе (15 км на запад). Это позволит охватить мощный вражеский укрепрайон с нескольких сторон», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Северском направлении в районе Ямполя ВС РФ расширили зону контроля, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«После тяжелейших боев ситуация стабилизировалась. Район населенного пункта Северск. Давим оборону ВСУ на севере города. Южный участок. ВС РФ заняли новые позиции между Переездным и Выемкой. Идет зачистка кармана. Красноармейское направление. Расширяем зону контроля территории в городе. В Красноармейске от микрорайона Шахтерский продвинулись на север. Зачищаем постройки и промышленные здания. В микрорайоне Лазурный ВС РФ зачистили здание детского сада от живой силы врага. В центре города продолжаются бои», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

