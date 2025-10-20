Шойгу оценил шансы России и США совместно изучать Аляску

Россия и США могут совместно исследовать Аляску, заявил в беседе с KP.RU секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он отметил, что у России есть богатый опыт в освоении Русского Севера.

Я думаю, это вполне реально. С учетом того, что мы многого достигли в освоении нашего Севера, у нас есть колоссальный опыт. Я думаю, придет время, он будет востребован, — отметил Шойгу.

Он добавил, что Русское географическое общество хотело бы, чтобы и на Аляске, и на Чукотке с двух сторон установили памятники летчикам и исследователям. Шойгу допустил, что там также можно открыть музей, посвященный героическому этапу общей истории РФ и США.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал интересной идею о строительстве тоннеля между Россией и Аляской. Он отметил, что такая магистраль позволит Штатам получать больше полезных ископаемых.