Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 10:08

Шойгу оценил шансы России и США совместно изучать Аляску

Шойгу: Россия и США вполне могут совместно исследовать Аляску

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

Россия и США могут совместно исследовать Аляску, заявил в беседе с KP.RU секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он отметил, что у России есть богатый опыт в освоении Русского Севера.

Я думаю, это вполне реально. С учетом того, что мы многого достигли в освоении нашего Севера, у нас есть колоссальный опыт. Я думаю, придет время, он будет востребован, — отметил Шойгу.

Он добавил, что Русское географическое общество хотело бы, чтобы и на Аляске, и на Чукотке с двух сторон установили памятники летчикам и исследователям. Шойгу допустил, что там также можно открыть музей, посвященный героическому этапу общей истории РФ и США.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал интересной идею о строительстве тоннеля между Россией и Аляской. Он отметил, что такая магистраль позволит Штатам получать больше полезных ископаемых.

Россия
США
Аляска
Сергей Шойгу
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам дали советы, что делать после мошеннической атаки
В ЕС захотели посмотреть на встречу Путина и Зеленского
Россиянам рассказали об опасностях для здоровья после 40 лет
Захарова озвучила, какая развязка конфликта на Украине устроит Россию
Наступление ВС РФ на Покровск 20 октября: паника Зеленского, проблемы ВСУ
Турэксперт рассказал, насколько подорожал новогодний отдых в России
Портовая инфраструктура Украины не пережила прошлую ночь
Создававший из девочек кукол некрофил написал мемуары в психбольнице
Трамп рассказал, кто может быть причастен к организации протестов No Kings
Стали известны новые подробности готовившегося теракта на Ставрополье
В ЕС предложили создать партию гомосексуалистов
Россельхознадзор подключился расследованию массового отравления в Улан-Удэ
Запеките свеклу в фольге с орехами — необычно и полезно
В Прикамье пожар оставил город Березники без света и воды
Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на мосту в Кемерово
Вице-мэра Нефтеюганска заключили под стражу
Неудавшиеся киллеры Симоньян согласились на дело за $50 тысяч
Наступление ВС РФ на Харьков 20 октября: потеря 210 солдат, что в Купянске
Министра обороны Швеции высмеяли за призыв переходить в «режим войны»
Стало известно, что случилось с попавшим в ЧП в Пулково самолетом AZAL
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.