Любимый ужин худеющих — миф или реальность: почему рис с курицей — враг хорошей фигуры

Рис с курицей давно считается идеальным диетическим ужином. Однако современные диетологи опровергают эту теорию.

Проблема кроется в сочетании простых углеводов риса и белка курицы. Такое сочетание вызывает резкий скачок сахара в крови, после которого наступает быстрое чувство голода.

Особенно опасен белый рис — в нем мало клетчатки, которая замедляет усвоение углеводов. Вечером метаболизм замедлен, и лишние углеводы легко превращаются в жир.

Для здорового ужина лучше заменить белый рис на бурый или дикий, а также увеличить количество овощей. Именно они обеспечат организм клетчаткой и витаминами.

Курица полезна как источник белка, но ее лучше сочетать с овощами, а не с рисом. Такой ужин будет более сбалансированным и не нарушит процесс похудения.

