В дерзком ограблении Лувра нашли след четвертого преступника Parisien: ограбление в Лувре совершила группа из четырех преступников

Ограбление национального художественного музея Лувр в Париже совершила группа из четырех преступников, передает французская газета Parisien. Злоумышленники проникли в галерею «Аполлон», чтобы забрать драгоценности. В настоящее время музей закрыт для посещения.

По нашим данным, преступников было четверо: двое были одеты как рабочие — в желтые жилеты — и поднялись по автовышке, а двое других ждали их внизу на скутерах, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что злоумышленники, ограбившие Лувр, пробрались внутрь через закрытое на ремонт здание и похитили девять драгоценных предметов из коллекции Наполеона и императрицы Евгении. Преступники с полностью скрытыми лицами воспользовались грузовым лифтом и напрямую вышли в галерею «Аполлон».

Как сообщила министр культуры Франции Рашида Дати, самый крупный бриллиант в 140 каратов «Регент» остался нетронутым. Также глава ведомства уточнила, что по данному факту инициированы следственные работы. Инцидент произошел утром в воскресенье, 19 октября.