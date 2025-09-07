Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 18:27

Огурцы на ночь — неожиданные последствия и правила безопасного перекуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Поздний ужин часто ассоциируется с тяжестью в животе, и многие выбирают легкие перекусы. Огурцы, состоящие на 95% из воды, кажутся идеальным решением для утоления голода перед сном.

Однако их безобидный вид обманчив. Главная причина — мощные мочегонные свойства овоща, которые могут мешать ночному отдыху.

Высокое содержание воды и калия стимулирует работу почек и повышает образование мочи, что приводит к частым пробуждениям ночью.

Кроме того, свежие огурцы с грубой кожицей требуют активной работы желудочно-кишечного тракта для переваривания клетчатки. Для организма, готовящегося ко сну, это становится лишней нагрузкой.

У некоторых людей огурцы вызывают газообразование и дискомфорт в животе. Добавление соли усиливает жажду и задерживает жидкость, создавая противоречивый эффект.

Диетологи советуют завершать прием пищи с овощами как минимум за два-три часа до сна. Это позволяет основной части жидкости усвоиться и выйти из организма до отхода ко сну.

Если перекус неизбежен, лучше выбрать продукты с триптофаном или теплый напиток. Банан или немного миндаля обеспечит более спокойный и восстановительный сон, чем хрустящий огурец.

Индивидуальная реакция организма остается ключевым критерием. Наблюдение за собственным самочувствием поможет понять, подходят ли огурцы в вечернее время лично вам.

Осознанный подход к питанию вечером способствует глубокому и восстановительному сну. Отказ от неподходящих продуктов помогает проснуться отдохнувшим и полным сил.

огурцы
овощи
советы
здоровье
Валерия Мартынович
В. Мартынович
