19 октября 2025 в 12:00

Если вы не едите это, ваши волосы никогда не будут красивыми: копеечные продукты, о которых часто забывают

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы не едите это, ваши волосы никогда не будут красивыми: копеечные продукты, о которых часто забывают. Идеальные волосы и ногти — это результат не только грамотного ухода, но и сбалансированного питания. Чтобы локоны радовали блеском, а ногти были прочными, важно регулярно включать в рацион продукты, богатые белком, цинком, железом и витаминами.

Вот главные помощники для здоровья вашей внешности:

  1. Яйца — содержат биотин и белок, которые укрепляют волосяные фолликулы и предотвращают ломкость ногтей.
  2. Печень говяжья или куриная — богата железом и витаминами группы В, ускоряющими рост волос и обновление клеток.
  3. Орехи и семена — грецкие орехи, миндаль, тыквенные семечки и лен насыщают организм омега-3, витамином Е и цинком, защищая ногти от расслаивания.
  4. Морковь — бета-каротин улучшает кровообращение кожи головы, придавая волосам естественный блеск и силу.
  5. Ягоды — черника, малина и клубника укрепляют сосуды, питающие волосяные луковицы, благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Заморозьте летний урожай — и выйдет бюджетно.
  6. Авокадо — источник витаминов Е и С, которые сохраняют эластичность кожи и ногтевой пластины. Его не нужно съедать целиком в день, так как можно перебрать жиров, разделите на 4 части и заморозьте.
  7. Жирная рыба — не только лосось, скумбрия и сардины, но и селедка. Она обеспечивает организм омега-3 и белком, необходимыми для плотности и здоровья волос.

Уже через месяц регулярного употребления этих продуктов вы заметите положительные изменения. Красота действительно начинается с еды.

