Замглавы Нефтеюганска обвинили в превышении полномочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска, сообщили ТАСС в ведомстве. Чиновнику предъявлено обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска, — сказали в СК РФ.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый способствовал продаже объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого являлся город. Эти объекты были реализованы по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка. Следователи устанавливают все обстоятельства, решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Ранее экс-министра экономического развития Республики Алтай Вячеслава Тупикина приговорили к четырем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. В суде было доказано, что он распорядился заключить госконтракты на приобретение непригодных для проживания помещений в селе Улаган. После эта недвижимость была передана сиротам по договорам соцнайма.