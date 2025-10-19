Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 16:03

Замглавы Нефтеюганска обвинили в превышении полномочий

СК РФ возбудил уголовное дело против первого заместителя главы Нефтеюганска

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска, сообщили ТАСС в ведомстве. Чиновнику предъявлено обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска, — сказали в СК РФ.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый способствовал продаже объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого являлся город. Эти объекты были реализованы по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка. Следователи устанавливают все обстоятельства, решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Ранее экс-министра экономического развития Республики Алтай Вячеслава Тупикина приговорили к четырем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. В суде было доказано, что он распорядился заключить госконтракты на приобретение непригодных для проживания помещений в селе Улаган. После эта недвижимость была передана сиротам по договорам соцнайма.

Нефтеюганск
Югра
СК РФ
превышение полномочий
