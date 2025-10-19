Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 16:19

«Накал истерии»: депутат о лидерах ЕС в преддверии встречи Путина и Трампа

Депутат Толмачев: лидеры ЕС волнуются из-за грядущей встречи Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Главы государств Евросоюза болезненно восприняли грядущий саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его мнению, лидеры ЕС расценивают предстоящую встречу как угрозу своим интересам.

Неудивительно, что Европа волнуется и воспринимает грядущий саммит как угрозу своим интересам. Но такова реальность. Трамп, анонсируя встречу после телефонного разговора с Владимиром Путиным, отметил, что видит в преодолении разногласий и завершении конфликта на Украине потенциал для экономического сотрудничества с нашей страной. Европа и Украина, видимо, восприняли себя как помеху для Штатов на пути взаимодействия с Россией и ожидаемо усиливают накал истерии, — объяснил Толмачев.

Парламентарий отметил всеобщий интерес к предстоящей встрече. Он подчеркнул, что Трампу необходим диалог с Россией, а хозяин площадки — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — и раньше поддерживал крепкие взаимоотношения с Москвой.

Возможная встреча сначала Сергея Лаврова (глава МИД РФ. — NEWS.ru) и Марко Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru), а затем Путина и Трампа в Будапеште вызвала бурную реакцию в Европе. Предложение о саммите выглядит, безусловно, как попытка Америки наладить диалог с Россией, но гораздо важнее, что США могут нам предложить со своей стороны. Любопытно, что местом, которое тоже предложили американцы, выбрана Венгрия — страна, ценящая дружбу с Россией. Орбан давно известен как политик, который способен сохранять автономность и противостоять давлению остальных стран Евросоюза, охваченных антироссийской истерией, — подытожил Толмачев.

Ранее издание Spiegel заявило, что Орбан будет в плюсе от предстоящей встречи Путина и Трампа в Будапеште. Точная дата саммита пока не объявлена.

