Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 10:10

Как приготовить идеальную запеченную свеклу за 25 минут

Как приготовить идеальную запеченную свеклу за 25 минут Как приготовить идеальную запеченную свеклу за 25 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ингредиенты: свекла, подсолнечное или оливковое масло, соль, специи.

Для начала тщательно промойте свеклу, удалите ботву, если она есть. Нарежьте корнеплод одинаковыми дольками и щедро смажьте их растительным маслом, лучше оливковым, чтобы раскрыть вкус. Посыпьте солью и любимыми специями для аромата.

На рабочей поверхности разложите фольгу, распределите свекольные дольки одним слоем, накройте их еще одним листом фольги и аккуратно запечатайте уголки. Важно создать небольшой зазор между слоями фольги для свободного перемещения горячего воздуха.

Выпекайте запечатанную свеклу в духовке при 200 градусах около 25 минут. В итоге вы получите нежную, ароматную запеченную свеклу, готовую к подаче.

Ранее мы поделились рецептом татарских лепешек чэлпэк.

Читайте также
Свекольная закуска, которая покорит любого: просто и красиво
Семья и жизнь
Свекольная закуска, которая покорит любого: просто и красиво
Начинаем день правильно: худеем на оладушках по секретному кето-рецепту
Семья и жизнь
Начинаем день правильно: худеем на оладушках по секретному кето-рецепту
Не бойтесь готовить кальмары: этот рецепт просто чудо — вкуснейшая подлива за 20 минут
Общество
Не бойтесь готовить кальмары: этот рецепт просто чудо — вкуснейшая подлива за 20 минут
От батона до восхитительного завтрака — 10 минут! Нежные французские гренки с яблоком — пробуем и сохраняем рецепт
Общество
От батона до восхитительного завтрака — 10 минут! Нежные французские гренки с яблоком — пробуем и сохраняем рецепт
Привезла рецепт из Турции! Хрустящие кабачковые мюджверы — вкусно, просто и необычно
Общество
Привезла рецепт из Турции! Хрустящие кабачковые мюджверы — вкусно, просто и необычно
свекла
овощи
похудение
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, какие элитные войска Трамп развернул у берегов Венесуэлы
ХАМАС опровергло причастность к нарушению перемирия в Газе
«Получил поганую футболку»: в Британии высмеяли «похождения» Зеленского
Мирошник раскрыл масштабы хищений оружия на Украине
Разбился автобус с 30 пассажирами, есть погибшие
В Москве метель и гололедица? Погода в столице в воскресенье, 19 октября
Вооруженные силы России ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ
В Крыму продолжат национализацию активов украинских олигархов
Наступление ВС РФ на Харьков 19 октября: Лозовую сровняли с землей, Купянск
Атака БПЛА на газзавод в Оренбурге 19 октября: пожар, взрывы, жертвы
В деле террористов из «Крокуса» появились новые детали
Стало известно о прорыве российской армии под Красноармейском
На Украине объявили воздушную тревогу в семи областях
Девять школьников отравились в кафе Калининграда
Малыш в костюме «бати» поздравил россиян с Днем отца
Инцидент с массовым отравлением в Бурятии дошел до Бастрыкина
Россиянам рассказали, как правильно дегустировать вино
Мощнейшая вспышка зафиксирована на Солнце
«Уехал ни с чем»: раскрыта реакция украинцев на встречу Трампа с Зеленским
Директора издательства «Музыка» обвинили в захвате бизнеса
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.