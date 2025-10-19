Как приготовить идеальную запеченную свеклу за 25 минут

Ингредиенты: свекла, подсолнечное или оливковое масло, соль, специи.

Для начала тщательно промойте свеклу, удалите ботву, если она есть. Нарежьте корнеплод одинаковыми дольками и щедро смажьте их растительным маслом, лучше оливковым, чтобы раскрыть вкус. Посыпьте солью и любимыми специями для аромата.

На рабочей поверхности разложите фольгу, распределите свекольные дольки одним слоем, накройте их еще одним листом фольги и аккуратно запечатайте уголки. Важно создать небольшой зазор между слоями фольги для свободного перемещения горячего воздуха.

Выпекайте запечатанную свеклу в духовке при 200 градусах около 25 минут. В итоге вы получите нежную, ароматную запеченную свеклу, готовую к подаче.

