Свекольная закуска, которая покорит любого: просто и красиво

Вам понадобится: свекла — 5 шт., красный перец — 1 шт., луковица репчатая — 1 головка, растительное масло — 60 мл, смесь прованских трав, соль и перец — по вкусу. Для начала тщательно смешайте растительное масло с приправами, чтобы получить насыщенную масляную заправку.

Овощи — свеклу, перец и лук — нарежьте тонкими кружками. Затем аккуратно обваляйте каждый кусочек в подготовленной масляной смеси, чтобы все овощи пропитались пряностями и маслом. Это сделает вкус более глубоким и гармоничным.

После этого выложите овощи ровным слоем на противень, застеленный фольгой. Чтобы овощи готовились равномерно и сохранили сочность, накройте их вторым слоем фольги. Запекайте блюдо при температуре 200 градусов около 40 минут — за это время свекла станет мягкой и приобретет насыщенный вкус.

Эта простая и в то же время впечатляющая закуска мгновенно преобразит любой стол и порадует насыщенным ароматом. Готовится легко, а результат получается отменным — идеальное решение для быстрого и вкусного угощения из доступных ингредиентов.

