Раскрыто расстояние от российских позиций до Красного Лимана ТАСС: российским войскам осталось пройти четыре километра до Красного Лимана

Расстояние от российских позиций до Красного Лимана в Донецкой Народной Республике значительно сократилось, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, на некоторых участках фронта войскам осталось пройти порядка четырех километров до города.

Минобороны России не комментировало эту информацию.

Расстояние до Красного Лимана значительно сократилось и сейчас местами не превышает четырех километров, — поделился источник.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что российские войска освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области и село Чунишино в ДНР. В первом случае успешных результатов удалось добиться бойцам группировки войск «Восток», во втором — солдатам «Центра».

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские вооруженные силы продолжают совершать успехи в Харьковской области. В ходе боевых действий у населенного пункта Боровская Андреевка подразделения продвинулись более чем на километр вдоль реки Лиман. В настоящее время российские подразделения развивают наступление в нескольких оперативных направлениях.