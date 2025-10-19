Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 12:15

Российские военные атаковали транспортную инфраструктуру ВСУ

Минобороны России: ВС России атаковали транспортную инфраструктуру ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, сообщили 19 октября представители Минобороны РФ. Их атаковали силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия. Атакам подверглись пункты временной дислокации противника в 143 районах.

За сутки боевых действий противник потерял около 1,6 тыс. военнослужащих. Российские средства ПВО также сбили две управляемые авиабомбы, три снаряда зенитной ракетной системы HIMARS и 323 беспилотника самолетного типа.

По данным ведомства, подразделения «Юга» и «Центра» ликвидировали до 205 и до 485 военнослужащих на своих направлениях. В зоне ответственности бойцов группировки «Восток» потери ВСУ превысили 380 человек. Еще 90 солдат противник потерял в боях с группировкой войск «Днепр».

Ранее стало известно, что в Красноармейске военные ликвидировали подполковника ВСУ Андрея Боркова, занимавшегося вопросами связи и кибербезопасности. О его гибели рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный. По словам журналиста, по пункту управления связью, в котором находился военачальник, был нанесен удар фугасной авиационной бомбой.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

