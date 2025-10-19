Привезла рецепт из Турции! Хрустящие кабачковые мюджверы — вкусно, просто и необычно

Эти хрустящие кабачковые мюджверы я привезла из самого сердца Турции, где их готовят в каждой семье! Это не просто оладьи, а невероятно воздушные и ароматные закуски с восточным характером. Секрет их неповторимого вкуса — в идеальном сочетании нежных кабачков, душистых трав и пряностей. Мюджверы получаются такими легкими и хрустящими, что исчезают со стола мгновенно. Они прекрасно подходят как для быстрого перекуса, так и для праздничного стола, даря настоящий вкус солнечной Турции.

Приготовление

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки, 50 г сыра фета, 1 ч. л. зиры, соль, перец, масло для жарки. Кабачки натрите на терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите сок. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, петрушку и раскрошенный сыр. Вбейте яйцо, всыпьте муку и зиру, перемешайте. Столовой ложкой выкладывайте массу на разогретую сковороду с маслом. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки 4-5 минут. Подавайте со свежим йогуртом.

