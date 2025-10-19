Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 12:28

«Братья Грим» встретятся в суде спустя 15 лет после скандала

Экс-участник «Братьев Грим» Борис Бурдаев подает в суд на брата-близнеца

Борис и Константин Бурдаевы Борис и Константин Бурдаевы Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Один из основателей дуэта «Братья Грим» Борис Бурдаев готовится подать иск в суд на своего брата-близнеца Константина, пишет Super.ru. По его словам, родственник незаконно лишил его прав на песни и название группы.

В 1998 году Борис и Константин Бурдаевы основали группу, которая получила славу с выходом в 2005 году песни «Хлопай ресницами». В 2009 году, по словам Бориса, он прочитал в официальном заявлении Константина, что больше не является участником группы. Борис утверждает, что брат имеет лишь косвенное отношение к созданию песен. Тем не менее группа продолжает выступать с хитами.

Ранее мировой суд Москвы назначил предварительное слушание по бракоразводному процессу блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) на 28 октября 2025 года. Информация о разводе пары появилась в Сети 6 октября.

Тем временем появилась информация, что певица Наташа Королева начала продавать старые совместные плакаты со своим бывшим мужем, артистом Игорем Николаевым. Стоимость одного плаката составляет 950 рублей, альбомов на CD-дисках — 3500 рублей.

шоу-бизнес
культура
происшествия
песни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Бабье лето», +13 в конце октября и нудные дожди? Погода в Москве на неделе
Группу элитного подразделения ВСУ «Скала» уничтожили дронами под Днепром
Вражеский HIMARS взлетел на воздух около госграницы
Произошел сбой в работе популярного мобильного оператора
Умерла создательница популярной программы обмена для студентов
Массовое отравление в Бурятии: подробности, что съели, есть ли погибшие
Налет БПЛА, пожар на заводе под Оренбургом: как ВСУ атакуют РФ 19 октября
Раскрыты новые подробности дерзкого ограбления Лувра
Стало известно, что грабителям приглянулось в Лувре
Семиклассник попал в больницу после ночного катания на питбайке
Путин тепло поздравил россиян с Днем отца
Москвичка напилась и сбрасывала из окна «капитошки» на прохожих
Девушка осталась с долгами после того, как отец переписал на нее фирму
В Финляндии высмеяли Стубба за резкую смену риторики о России
Тоннель между Россией и США не оставит шансов Евротоннелю
Исполнителя хита «Молодая» похоронили в Израиле
Рыбин и Сенчукова написали сыну памятку на случай смерти
В Швеции призвали Запад перейти в режим войны
Дмитриев назвал идею тоннеля между США и Россией вирусной
«Искандеры» сожгли Patriot, прилеты по ТЭЦ: удары по Украине 19 октября
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.