«Братья Грим» встретятся в суде спустя 15 лет после скандала Экс-участник «Братьев Грим» Борис Бурдаев подает в суд на брата-близнеца

Один из основателей дуэта «Братья Грим» Борис Бурдаев готовится подать иск в суд на своего брата-близнеца Константина, пишет Super.ru. По его словам, родственник незаконно лишил его прав на песни и название группы.

В 1998 году Борис и Константин Бурдаевы основали группу, которая получила славу с выходом в 2005 году песни «Хлопай ресницами». В 2009 году, по словам Бориса, он прочитал в официальном заявлении Константина, что больше не является участником группы. Борис утверждает, что брат имеет лишь косвенное отношение к созданию песен. Тем не менее группа продолжает выступать с хитами.

