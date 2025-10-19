Мощнейшая вспышка зафиксирована на Солнце На Солнце произошла вспышка класса М

Утром 19 октября (в 04:56 мск) на Солнце зафиксирована вспышка класса M1.0, сообщили в Институте прикладной геофизики. Источником события стала активная область 4246 (N23W87). Продолжительность вспышки составила 18 минут.

19 октября в 04:56 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N23W87) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 18 минут, — сообщили в институте.

Ранее астроном, сотрудник Института прикладной математики РАН Леонид Еленин рассказал, что в конце октября 2025 года к Земле приблизится крупная комета под названием Lemmon (C/2025 A6). На минимальное расстояние к нашей планете, около 90 млн км, она подойдет 21 октября, однако наблюдать ее можно будет уже за несколько дней до этого.

До этого профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов рассказал, что на 2025 год пришелся пик солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в данный период наблюдается значительное усиление интенсивности магнитных бурь.