Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 18:17

HammAli впервые стал отцом

Супруга исполнителя HammAli родила сына

HammAli HammAli Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В семье популярного исполнителя HammAli и его супруги Эмили произошло радостное событие — на свет появился их первенец. Музыкант поделился новостью в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Пост он сопроводил треком Басты «Сансара».

Добро пожаловать в этот мир, сынок! Мама и папа всегда будут рядом! Будь самым счастливым! Будь хорошим человеком! — написал он.

До этого актриса Елена Дудина сообщила, что ее уже выписали из роддома с новорожденным сыном: мальчик Леон появился на свет 13 октября. Отец ребенка – 43-летний актер Анатолий Руденко. Актриса, известная россиянам по фильму «Любовницы» и сериалу «Ищейка», поблагодарила подписчиков за теплые пожелания.

Тем временем стало известно, что телеведущая Алина Астровская решила сделать аппаратный лифтинг живота после вторых родов. Звезда «Орла и решки» сообщила, что сделала себе такой подарок в преддверии 36-летия. Знаменитость празднует день рождения 18 октября.

Ранее актриса Софья Синицына опубликовала фото в крошечном бикини у бассейна в спа-отеле в Грузии. Звезда эротической драмы «Чистые» отдыхает на берегу озера Лопота. По словам знаменитости, ей здесь очень нравится.

дети
шоу-бизнес
культура
роды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Исполнитель хита «Ягода-Малинка» резко сменил имидж
Экс-глава Генштаба Британии заявил, что ВСУ обречены на поражение
На Урале нашли привязанный к дереву скелет женщины
Стало известно, завершится ли конфликт на Украине до конца 2025 года
Столичного трейдера арестовали после отправки террористам 500 рублей
«Эти сумасшедшие»: французский политик об отказе Польши выдать Журавлева
Более 40 млн жителей США могут остаться без талонов на питание
Трамп рассказал о неочевидной пользе шатдауна для республиканцев
Подросток открыл аварийный выход в самолете и задержал вылет
Молодожены приехали на отдых и провели четыре дня в плену
В Великобритании грустные гориллы из заброшенного зоопарка попали на видео
Школьник в наушниках попал под поезд
Число заболевших кишечной инфекцией в Арзамасе выросло в разы
HammAli впервые стал отцом
Мужчина воссоединился с потерянным братом благодаря одной фотографии
Мужчина разнял драку и сам избил ребенка на детской площадке
Строительство тоннеля между Россией и США: зачем он нужен, сколько стоит
В Турции зарезали создателя канала «Утро Дагестан»: что известно, версии
У бывших чиновников Грузии изъяли более $7 млн
В Турции зарезали основателя Telegram-канала «Утро Дагестан»
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада
Общество

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.