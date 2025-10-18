HammAli впервые стал отцом

В семье популярного исполнителя HammAli и его супруги Эмили произошло радостное событие — на свет появился их первенец. Музыкант поделился новостью в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Пост он сопроводил треком Басты «Сансара».

Добро пожаловать в этот мир, сынок! Мама и папа всегда будут рядом! Будь самым счастливым! Будь хорошим человеком! — написал он.

До этого актриса Елена Дудина сообщила, что ее уже выписали из роддома с новорожденным сыном: мальчик Леон появился на свет 13 октября. Отец ребенка – 43-летний актер Анатолий Руденко. Актриса, известная россиянам по фильму «Любовницы» и сериалу «Ищейка», поблагодарила подписчиков за теплые пожелания.

Тем временем стало известно, что телеведущая Алина Астровская решила сделать аппаратный лифтинг живота после вторых родов. Звезда «Орла и решки» сообщила, что сделала себе такой подарок в преддверии 36-летия. Знаменитость празднует день рождения 18 октября.

Ранее актриса Софья Синицына опубликовала фото в крошечном бикини у бассейна в спа-отеле в Грузии. Звезда эротической драмы «Чистые» отдыхает на берегу озера Лопота. По словам знаменитости, ей здесь очень нравится.