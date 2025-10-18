Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 13:39

Звезда «Ищейки» выписалась с сыном из роддома

Актрису Дудину с новорожденным сыном выписали из роддома

Елена Дудина Елена Дудина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Елена Дудина сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее уже выписали из роддома с новорожденным сыном: мальчик Леон появился на свет 13 октября. Отец ребенка – 43-летний актер Анатолий Руденко. Актриса, известная россиянам по фильму «Любовницы» и сериалу «Ищейка», поблагодарила подписчиков за теплые пожелания.

От всего нашего сердца огромное спасибо за каждое теплое слово в адрес нашего новорожденного солнышка! Ваши поздравления согрели нас. Мы дома, — написала Дудина.

Тем временем стало известно, что телеведущая Алина Астровская решила сделать аппаратный лифтинг живота после вторых родов. Звезда «Орла и решки» сообщила, что сделала себе такой подарок в преддверии 36-летия. Знаменитость празднует день рождения 18 октября.

Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова заработала более миллиона рублей на рассказах о родах. Для этого она и ее муж запустили приватный канал «Клуб для саморазвития». На канал подписались более 500 человек, которые каждый месяц платят по 2000 рублей. Читатели получают доступ к видео из родзала, историям о восстановлении после родов и бонусным подкастам о саморазвитии.

актрисы
культура
дети
сериалы
