17 октября 2025 в 17:46

Королева нашла способ заработать на Николаеве

Наташа Королева продает старые плакаты и сувениры с Игорем Николаевым

Наташа Королева и Игорь Николаев Наташа Королева и Игорь Николаев Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Певица Наташа Королева начала продавать старые совместные плакаты со своим бывшим мужем, артистом Игорем Николаевым, сообщает Telegram-канал «Звездач». Стоимость одного плаката составляет 950 рублей, альбомов на CD-дисках — 3500 тысячи рублей.

По данным источника, в продаже также есть постеры за 1300 рублей, обложки журналов по 700 рублей и открытки по 200 рублей. Несколько товаров уже раскуплены — среди них журналы, программа с шоу, блокнот с фото певицы и Николаева, а также магнит с названием «Ягодка».

Ранее мировой суд Москвы назначил предварительное слушание по бракоразводному процессу блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) на 28 октября 2025 года. Информация о разводе пары появилась в Сети 6 октября.

До этого стало известно о начале романтических отношений рэпера Эминема (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III) с его стилистом и визажистом Катриной Малотой, которая ранее работала со многими знаменитостями, включая музыкантов Snoop Dogg и 50 Cent. Подробности отношений не раскрываются. Представители артиста отказались от комментариев.

