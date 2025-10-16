Осенний винегрет с тыквой: классика с яркими красками понравилась всем — рецепт расхватали все подружки и знакомые

Осенний винегрет с тыквой: классика с яркими красками понравилась всем — рецепт расхватали все подружки и знакомые! Запечённая тыква, свекла, квашеная капуста и свежие овощи создают яркий, ароматный и сытный салат. Консервированный зелёный горошек добавляет свежую сладость и сочность. Идеально для гарнира или лёгкого ужина.

Ингредиенты

Тыква — 300 г

Свекла — 2 шт.

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Квашеная капуста — 150 г

Солёные огурцы — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Консервированный зелёный горошек — 100 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Зелень — для подачи

Приготовление

Тыкву нарежьте кубиками, сбрызните маслом и запеките при 200°C 20–25 минут до мягкости. Свеклу, картофель и морковь отварите, остудите и нарежьте кубиками. Лук и огурцы нарежьте мелко. В большой миске соедините все овощи, квашеную капусту, запечённую тыкву и консервированный горошек, посолите, поперчите и заправьте растительным маслом. Аккуратно перемешайте и подавайте, украсив свежей зеленью.

