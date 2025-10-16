Осенний винегрет с тыквой: классика с яркими красками понравилась всем — рецепт расхватали все подружки и знакомые! Запечённая тыква, свекла, квашеная капуста и свежие овощи создают яркий, ароматный и сытный салат. Консервированный зелёный горошек добавляет свежую сладость и сочность. Идеально для гарнира или лёгкого ужина.
Ингредиенты
- Тыква — 300 г
- Свекла — 2 шт.
- Картофель — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Квашеная капуста — 150 г
- Солёные огурцы — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Консервированный зелёный горошек — 100 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Зелень — для подачи
Приготовление
- Тыкву нарежьте кубиками, сбрызните маслом и запеките при 200°C 20–25 минут до мягкости. Свеклу, картофель и морковь отварите, остудите и нарежьте кубиками. Лук и огурцы нарежьте мелко.
- В большой миске соедините все овощи, квашеную капусту, запечённую тыкву и консервированный горошек, посолите, поперчите и заправьте растительным маслом. Аккуратно перемешайте и подавайте, украсив свежей зеленью.
