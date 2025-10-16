Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:20

Осенний винегрет с тыквой: классика с яркими красками понравилась всем — рецепт расхватали все подружки и знакомые

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осенний винегрет с тыквой: классика с яркими красками понравилась всем — рецепт расхватали все подружки и знакомые! Запечённая тыква, свекла, квашеная капуста и свежие овощи создают яркий, ароматный и сытный салат. Консервированный зелёный горошек добавляет свежую сладость и сочность. Идеально для гарнира или лёгкого ужина.

Ингредиенты

  • Тыква — 300 г
  • Свекла — 2 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Квашеная капуста — 150 г
  • Солёные огурцы — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Консервированный зелёный горошек — 100 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Зелень — для подачи

Приготовление

  1. Тыкву нарежьте кубиками, сбрызните маслом и запеките при 200°C 20–25 минут до мягкости. Свеклу, картофель и морковь отварите, остудите и нарежьте кубиками. Лук и огурцы нарежьте мелко.
  2. В большой миске соедините все овощи, квашеную капусту, запечённую тыкву и консервированный горошек, посолите, поперчите и заправьте растительным маслом. Аккуратно перемешайте и подавайте, украсив свежей зеленью.

Ранее мы готовили салат «Тропики» за 10 минут. Обалденное сочетание ветчины и ананасов — и ничего не надо варить.

