Россиянам рассказали о новом виде мошенничества с дипфейками Мошенники стали использовать дипфейки знаменитостей для обмана россиян

Злоумышленники могут создавать дипфейки с изображениями известных личностей, чтобы ввести в заблуждение российских поклонников, сообщила заместитель директора по продуктам VisionLabs Татьяна Дешкина. Например, иногда они распространяют слухи о концертах известных американских исполнителей, таких как Канье Уэст, в России, передает РИА Новости.

Мошенники могут создавать дипфейки знаменитостей для обмана российских фанатов. Злоумышленники могут воспользоваться ситуацией, связанной с появившимися слухами о концертах в России Канье Уэста и других популярных американских исполнителей, и попытаться обмануть россиян с помощью дипфейков, — прокомментировала Дешкина.

Эксперт также отметила резкий рост числа дипфейков в США с участием знаменитостей. По ее словам, развитие ИИ-моделей улучшило качество видео, созданных с помощью нейросетей, и позволило редактировать существующие ролики, имитируя разные стили, включая съемку с камер наблюдения.

Дешкина посоветовала пользоваться только проверенными источниками при покупке билетов, чтобы избежать обмана. Рекомендуется приобретать билеты на сайтах известных билетных агрегаторов.

Ранее Дешкина рассказала о трех способах создания дипфейков. Она отметила, что такие технологии могут быть использованы в мошеннических схемах, например для обмана пенсионеров или незаконного использования голоса.