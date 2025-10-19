Нет майонеза? Не беда! 7 вкусных альтернатив, от которых не поправитесь

Нет майонеза? Не беда! 7 вкусных альтернатив, от которых не поправитесь

Майонез — классика, без него не обходится ни один оливье. Но если вы следите за питанием или просто хотите что-то полегче, заменить его можно легко и вкусно. Главное — не бояться экспериментировать: современные заправки делают блюда не хуже привычного майонеза, а часто даже лучше!

Греческий йогурт. Самый универсальный вариант — густой натуральный йогурт без сахара. Он отлично сочетается с зеленью, чесноком, лимонным соком и горчицей.

Сметана. Для более нежного вкуса берите 15–20% жирности. Добавьте немного соли, перца и укропа — получится легкий соус для мясных салатов.

Авокадо. Спелое авокадо разомните вилкой, добавьте лимонный сок и немного чеснока. Такая заправка идеально подходит к овощным салатам и рыбе.

Горчично-медовый соус. Смешайте 1 ст. л. горчицы, 1 ч. л. меда и 2 ст. л. оливкового масла — вкусно, сочно и пикантно.

Соевый йогурт или тофу. Подходит для вегетарианцев. Перемешайте с лимонным соком и щепоткой соли — текстура и вкус будут близки к классическому соусу.

Хумус. Гороховая паста придает насыщенность и кремовую консистенцию, особенно хороша в овощных и куриных салатах.

Оливковое масло с бальзамиком. Простое, но изысканное решение — идеально для легких летних салатов и морепродуктов.

Совет: если хотите добиться привычной густоты майонеза, добавьте в йогуртовую или сметанную заправку немного горчицы — она не только уплотнит текстуру, но и усилит вкус.

Картофельная бабка по-белорусски: готовим простую и вкусную запеканку.