19 октября 2025 в 16:36

Антиквар раскрыл возможную судьбу украденных из Лувра драгоценностей

Антиквар Шварцер: похищенные из Лувра ценности могут оказаться на помойке

Корона императрицы Евгении Корона императрицы Евгении Фото: louvre.fr

Похищенные из парижского музея Лувр драгоценности, вероятнее всего, будут найдены «на помойке» после получения выкупа страховой компанией, сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» эксперт по антикварному рынку, искусствовед Аркадий Шварцер. Эксперт объяснил типичную схему работы грабителей с каталогизированными музейными ценностями.

Когда грабят музеи, у грабителей есть гарантированный покупатель — страховая компания. Все эти предметы застрахованы, поэтому грабители звонят в страховую и говорят: «Мы готовы все уничтожить, но, если вы нам заплатите хотя бы половину страховой суммы…»пояснил Шварцер.

После получения выплаты ценности обычно выбрасывают, и они возвращаются в музейный фонд. По словам эксперта, такая схема оказывается выгодной для страховых компаний, поскольку частичная выплата требует меньших затрат, чем полное возмещение ущерба. Шварцер отметил, что большинство громких краж музейных экспонатов заканчивается возвратом ценностей.

Преступники ранее похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении, включая колье, брошь и диадему. Нетронутым остался самый крупный бриллиант из коллекции Наполеона «Регент». Ворам удалось скрыться, но вскоре неподалеку от Лувра была найдена сломанная корона жены императора Наполеона III.

Ранее в полиции Франции рассказали, что ограбление Лувра произошло всего за семь минут. По словам министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, преступники тщательно подготовились к хищению и заранее изучили обстановку вокруг музея, что позволило им действовать максимально быстро и эффективно.

